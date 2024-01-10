Издание Spiegel опубликовало информацию о повреждении строящегося газопровода, который находится на севере Германии. Злоумышленники просверлили в нем восемь дыр, нанеся достаточно внушительный ущерб. Он оценивается в 1,6 миллиона евро.

- Неизвестные преступники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном как минимум в восьми местах, - говорится в публикации.

Расстояние между просверленными отверстиями - больше одного километра, а все повреждения были нанесены на четвертом участке строительства. Расследование подтвердило, что дырки были проделаны профессиональным оборудованием.