Издание Spiegel опубликовало информацию о повреждении строящегося газопровода, который находится на севере Германии. Злоумышленники просверлили в нем восемь дыр, нанеся достаточно внушительный ущерб. Он оценивается в 1,6 миллиона евро.
- Неизвестные преступники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном как минимум в восьми местах, - говорится в публикации.
Расстояние между просверленными отверстиями - больше одного километра, а все повреждения были нанесены на четвертом участке строительства. Расследование подтвердило, что дырки были проделаны профессиональным оборудованием.
Неизвестные злоумышленники повредили газопровод в северной части Германии
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