Министр финансов Германии Кристиан Линднер уверен - никакого повода для увеличения помощи Киеву от ФРГ нет. Средств страна дает достаточно, считает политик. Свою точку зрения он озвучил во время интервью телеканалу NTV.
- Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим людям в Германии, - сообщил Линднер.
Также он отметил, что ФРГ отдает львиную долю от общего количества европейской помощи, поэтому, по его мнению, необходимо перераспределить такую нагрузку между странами.
- Германия делает больше, - закончил свою речь политик.
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