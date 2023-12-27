Министр финансов Германии Кристиан Линднер уверен - никакого повода для увеличения помощи Киеву от ФРГ нет. Средств страна дает достаточно, считает политик. Свою точку зрения он озвучил во время интервью телеканалу NTV.

- Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим людям в Германии, - сообщил Линднер.

Также он отметил, что ФРГ отдает львиную долю от общего количества европейской помощи, поэтому, по его мнению, необходимо перераспределить такую нагрузку между странами.