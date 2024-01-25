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Германия не испытывает существенной зависимости от снабжения сжиженным природным газом через Красное море
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 21:40

Германия не испытывает существенной зависимости от снабжения сжиженным природным газом через Красное море

Обострение ситуации в Красном море, вызванное затруднениями в судоходстве из-за конфликта в секторе Газа, не сказалось на снабжении Германии сжиженным природным газом (СПГ).

Представитель Федерального сетевого ведомства ФРГ заявила, что Германия не так сильно зависит от СПГ, доставляемого через Красное море, как было ранее с трубопроводным газом из России.

Германия переходит на возобновляемые источники энергии, и СПГ играет важную роль в ее энергетической стратегии, особенно после отказа от поставок газа из России.

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