Обострение ситуации в Красном море, вызванное затруднениями в судоходстве из-за конфликта в секторе Газа, не сказалось на снабжении Германии сжиженным природным газом (СПГ).
Представитель Федерального сетевого ведомства ФРГ заявила, что Германия не так сильно зависит от СПГ, доставляемого через Красное море, как было ранее с трубопроводным газом из России.
Германия переходит на возобновляемые источники энергии, и СПГ играет важную роль в ее энергетической стратегии, особенно после отказа от поставок газа из России.
В WhatsApp появилась функция общения с пользователями Telegram и других мессенджеров
Была представлена новая бета-версия приложения WhatsApp с функцией Third-party Chats, позволяющая пользователям общаться напрямую с пользователями других мессенджеров, начиная с Telegram и Discord.
Армения передаст Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе
Армения планирует в ближайшие дни передать Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе.
Министр Мурашко обнародовал информацию о создании новых лекарств
Министр здравоохранения Российской Федерации, Михаил Мурашко, обнародовал информацию о создании новых лекарств, в том числе препаратов для борьбы с повышенным уровнем холестерина, в ходе своего посещения Сибирского государственного медицинского университета.
Исследователи: пища, выращенная в космосе, оказалась смертельно опасной
Научные исследования, опубликованные в Nature, выявили, что пища, выращенная в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС), оказывает смертельное воздействие на человека. Эксперименты показали, что невесомость негативно влияет на иммунную систему растений, делая их более уязвимыми к бактериям и грибкам.