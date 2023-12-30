Немецкое издание Suddeutsche Zeitung опубликовало интервью с главой ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии, бригадным генералом Кристианом Фрейдингом. По словам военного, ошибка Запада в том, что его представители недооценили возможности ВПК РФ, а также поддержку союзников, предлагающих посильную помощь. Как считает генерал, Россия способна использовать в военных целях даже лампочки для холодильников.
- Мы не отдавали себе отчет в том, что им (удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем, - говорит Фрейдинг. - Это наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим.
Он считает, что западные страны не учли способность России выстоять, именно поэтому была допущена главная ошибка - игнорирование возможностей страны в украинском конфликте. Кроме того, большую роль сыграла и поддержка союзников России.
- Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях, - подчеркнул генерал.
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