Депутат Законодательного собрания Сандрин Руссо выступила с предложением о том, как можно закрыть дефицит бюджета страны. Для этого она предложила использовать личные накопления французов.
Про свои финансы депутат деликатно умолчала и не рассказала о том, сколько она готова потратить в пользу страны. Средства в перспективе будут направлены на решение с госдолгом Франции, а также на пополнение бюджета.
На данный момент дефицит госбюджета составляет 154 миллиарда евро. Государственный долг дошел до уровня 3,1 триллиона евро.
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