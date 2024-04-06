Депутат Законодательного собрания Сандрин Руссо выступила с предложением о том, как можно закрыть дефицит бюджета страны. Для этого она предложила использовать личные накопления французов.

Про свои финансы депутат деликатно умолчала и не рассказала о том, сколько она готова потратить в пользу страны. Средства в перспективе будут направлены на решение с госдолгом Франции, а также на пополнение бюджета.

На данный момент дефицит госбюджета составляет 154 миллиарда евро. Государственный долг дошел до уровня 3,1 триллиона евро.