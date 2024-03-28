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Французские журналисты уверены, что армия страны не справится с российской на Украине
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:00

Французские журналисты уверены, что армия страны не справится с российской на Украине

Обозреватель Le Figaro Рено Жирар заявил, что у французской армии нет никаких шансов против войск РФ на украинской территории. По словам автора опубликованной статьи, им не хватит опыта и ресурсов.

- Российские солдаты имеют некую боевую закалку, поскольку непосредственно участвовали в военном конфликте, - считает Жирар.

При этом он отметил, что французская армия за последние годы получила опыт лишь борьбы с исламскими радикалами. Тем более, по мнению журналиста, не стоит говорить о таком количестве солдат - 20 тысяч человек нельзя противопоставить "мощной российской армии".

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