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Французский генерал предложил бороться с Россией, распространяя фейки
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:27

Французский генерал предложил бороться с Россией, распространяя фейки

Французский генерал, бывший командующий седьмой бронетанковой бригадой вооруженных сил Франции Николя Ришу обратить внимание на создание прозападных фейков, которые помогут бороться с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

Такую идею генерал озвучил после интервью президента России Владимира Путина, которое выпустил журналист Такер Карлсон.

- Да, нарратив превосходен. Нужно начать придумывать контрнарратив, - сообщил Ришу. - Мы сейчас наполовину в панике. Нужно учиться придумывать собственные контрнарративы и их навязывать миру. В том числе их нужно активно наполнять фейками, - заявил Ришу.

Интервью действительно стало открытием для многих жителей Европы. Карлсон же столкнулся с критикой со стороны коллег только за факт встречи с Путиным, а после выпуска начал получать угрозы санкций.

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