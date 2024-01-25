Массовые демонстрации фермеров продолжаются во Франции. На этот раз люди угрожают заблокировать проезд к Парижу, организовав блокаду на главных дорогах. Призывы принять участие в акции звучат практически везде.
Это уже не первое мероприятие, в котором фермеры выражают неудовольствие инфляцией, а также импортом продукции из Украины. Так, например, в рамках протеста пострадал один из ресторанов быстро питания - на него просто вывалили несколько стогов сена. Также был перекрыт подъезд к порту Кале - там грузовики могли осуществить переправу через пролив Ла-Манш.
Сейчас фермеры требуют упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС и менее жесткое регулирование сельского хозяйства.
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