Массовые демонстрации фермеров продолжаются во Франции. На этот раз люди угрожают заблокировать проезд к Парижу, организовав блокаду на главных дорогах. Призывы принять участие в акции звучат практически везде.

Это уже не первое мероприятие, в котором фермеры выражают неудовольствие инфляцией, а также импортом продукции из Украины. Так, например, в рамках протеста пострадал один из ресторанов быстро питания - на него просто вывалили несколько стогов сена. Также был перекрыт подъезд к порту Кале - там грузовики могли осуществить переправу через пролив Ла-Манш.

Сейчас фермеры требуют упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС и менее жесткое регулирование сельского хозяйства.