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Франция: контрнаступление ВСУ полностью провалилось
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:15

Франция: контрнаступление ВСУ полностью провалилось

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в публичном заявлении признал, что контрнаступление ВСУ не получило положительных результатов. Рывок прошел безуспешно, сообщает издание Le Parisien.

- Контрнаступление Киева не принесло желаемого эффекта, - сообщил политик.

Также он добавил, что по его мнению конфликт пока «заморозился». Другие же эксперты считают, что сейчас наступает переломный момент, и будет он не в пользу Киева. Основная причина - неохотная помощь Запада, который не собирается продолжать финансирование в прежнем объеме.

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