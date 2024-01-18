Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в публичном заявлении признал, что контрнаступление ВСУ не получило положительных результатов. Рывок прошел безуспешно, сообщает издание Le Parisien.
- Контрнаступление Киева не принесло желаемого эффекта, - сообщил политик.
Также он добавил, что по его мнению конфликт пока «заморозился». Другие же эксперты считают, что сейчас наступает переломный момент, и будет он не в пользу Киева. Основная причина - неохотная помощь Запада, который не собирается продолжать финансирование в прежнем объеме.
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