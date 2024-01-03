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Французам теперь приходится больше тратить на продукты: цены значительно выросли
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:41

Французам теперь приходится больше тратить на продукты: цены значительно выросли

Издание La Dépêche опубликовало статистику по удорожанию продуктов в стране. Цена на продовольствие, судя по данным, повысилась на 17,9%, пишут авторы публикации. За основу обзора вяли данные за период с января 2022 по август 2023 года.

Особенно отметили увеличение цен на базовые продукты: хлеба, молока и мяса. Продуктовые сети разводят руками и обвиняют во всем производителей, подчеркивая, что последние продолжают требовать продолжать увеличивать стоимость продукции.

В результате прогноз дальнейшего повышения цен вполне может стать реальным. Так, например, глава группы супермаркетов E. Leclerc Мишель-Эдуар Леклер предупредил, что в ближайшее время ценники в магазинах прибавят еще 8%.

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