Французская полиция задержала 79 протестующих аграриев, ворвавшихся на рынок рюнжи в Париже

Французская полиция арестовала 79 аграриев, которые ворвались на рынок Рюнжи под Парижем, провоцируя беспорядки и нанося ущерб. Протестующие вынуждены были покинуть рынок после вмешательства правоохранительных органов.

Протесты сельхозработников в стране связаны с недовольством падением доходов из-за инфляции, увеличением импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, а также требованиями ЕС и жесткими бюрократическими процедурами.

Фермеры также выражают протесты, блокируя автодороги и устраивая манифестации перед государственными учреждениями. На 30 января в стране было зарегистрировано около 122 протестных акций с участием фермеров.