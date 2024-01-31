Французская полиция арестовала 79 аграриев, которые ворвались на рынок Рюнжи под Парижем, провоцируя беспорядки и нанося ущерб. Протестующие вынуждены были покинуть рынок после вмешательства правоохранительных органов.
Протесты сельхозработников в стране связаны с недовольством падением доходов из-за инфляции, увеличением импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, а также требованиями ЕС и жесткими бюрократическими процедурами.
Фермеры также выражают протесты, блокируя автодороги и устраивая манифестации перед государственными учреждениями. На 30 января в стране было зарегистрировано около 122 протестных акций с участием фермеров.
Международный суд ООН отклонил иск Украины о дискриминации в Крыму
Международный суд ООН отказал Украине в компенсациях по иску о дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.
Международный суд ООН отклонил статус "государства-агрессора" для России в контексте украинского конфликта
Эти выводы приобретают особую важность в контексте украинских попыток получить передачу "украденных на Западе российских активов".
Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии
Специалисты подчеркивают, что хотя некоторые люди могут быть более чувствительны к природным явлениям, само воздействие магнитных бурь не является чрезмерно опасным благодаря защитному слою планеты. Группа риска включает людей с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилых, беременных, детей младшего возраста и детей до года.
Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина
Этот научный прорыв был достигнут с использованием мультиплексного редактирования генома, что позволило одновременно модифицировать несколько генов. Работа велась несколько лет с применением метода биобаллистики для создания генетически стабильных линий табака с выключенными генами, контролирующими вторичный метаболизм и выработку никотина.