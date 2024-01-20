Премьер-министр Габриэль Атталь: Франция не должна потерять передовые позиции в сельском хозяйстве

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь выразил беспокойство относительно состояния сельского хозяйства в стране и подчеркнул важность сохранения передовых позиций в этой области.
Он обещал принять меры по дебюрократизации и упрощению норм в сельском хозяйстве, чтобы обеспечить стабильность и поддержать молодых фермеров. Это заявление было сделано в контексте тревожных данных о возможной нехватке фермеров во Франции к 2030 году.
Фермеры проводили акции протеста, выражая неудовлетворенность снижением доходов и выдвигая требования, такие как снижение налогов на топливо и смягчение экологических требований.
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