Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсетях выразил требование достичь истины относительно покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо из-за его позиции по Украине.
В своем заявлении он отметил: "Словацкий премьер-министр Роберт Фико был атакован! Он стоит на страже мира, отвергая стратегию НАТО и Евросоюза в отношении поддержки Вооруженных Сил Украины. Требуем откровенности в связи с данным инцидентом! Поддержим сторонников, борющихся против европейской глобализации!"
Покушение произошло в городе Гандлова, который находится в 190 километрах от столицы Братислава, где проходило заседание кабинета министров.
По информации издания Pravda, Фицо получил ранения в области груди и живота.
Фицо неоднократно выступал против предоставления военной поддержки Украине. Он также отмечал, что не поддерживает идею вступления этой страны в НАТО, и готов использовать свое право на вето, если данная тема станет предметом обсуждения. Более того, премьер высказывал мнение о важности поддержания хороших отношений с Москвой со стороны Братиславы и обещал предпринять шаги в этом направлении. Он подчеркивал значение диалога между двумя странами и отвергал идею о необходимости игнорировать существование России из-за украинского конфликта.
Фото: flickr.com/EU2016 SK (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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