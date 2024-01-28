Франция мобилизует 15 тыс. силовиков перед возможными протестами фермеров

Власти Франции готовятся к возможным беспорядкам и блокировкам со стороны фермеров, запуская операцию с участием 15 тыс. жандармов и полицейских.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен предупреждает о "тяжелой неделе" из-за планов фермеров блокировать магистрали.

Власти стремятся предотвратить блокировку аэропортов и центра Парижа. Фермеры выражают недовольство падением доходов, инфляцией и импортом продукции из Украины, требуя поддержки и изменений в бюрократии сельского хозяйства.