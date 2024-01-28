Франция мобилизует 15 тыс. силовиков перед возможными протестами фермеров

Власти Франции готовятся к возможным беспорядкам и блокировкам со стороны фермеров, запуская операцию с участием 15 тыс. жандармов и полицейских.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен предупреждает о "тяжелой неделе" из-за планов фермеров блокировать магистрали.
Власти стремятся предотвратить блокировку аэропортов и центра Парижа. Фермеры выражают недовольство падением доходов, инфляцией и импортом продукции из Украины, требуя поддержки и изменений в бюрократии сельского хозяйства.
Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии
Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о посещении президентом РФ Владимиром Путиным "Балтийского завода" и строительстве новых российских ледоколов.
Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле
Один из двух нападавших, открывших огонь в католическом храме в Стамбуле, был арестован полицией, как сообщает газета Hürriyet.
МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами
Объем поставок из дружественной страны убедительно растет.
Захарова: организаторы "голой вечеринки" сами пригласили представителей СМИ
Организаторы вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сознательно пригласили представителей СМИ с целью привлечения внимания широкой публики.