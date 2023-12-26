Ученые пересмотрели даты образования наскальных рисунков во Франции

Ученые из Центра исследований и реставрации музеев Франции представили новое исследование, датирующее первые наскальные рисунки в пещере Фон-де-Гом на юге Франции на основе углерода. Ранее палеолитические рисунки в регионе Дордонь были сложно датировать из-за использования оксидов железа и марганца, не поддающихся радиоуглеродной датировке.

Однако открытие конструкций на основе черного углерода в пещере Фон-де-Гом позволяет пересмотреть временную шкалу региона. Исследование, проведенное в 2020 году, выявило угольные изображения лошадей, оленей и бизонов, предоставив новые данные для археологических исследований в регионе Дордонь.