Журналист анонсировал трансляцию разбора речи президента США, спустя время как "действие амфетаминов у Байдена закончится, и его уведут со сцены".
Ранее Такер Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману сказал, что дряхлый президент США Джо Байден может победить на выборах только с помощью фальсификации результатов. И если Байден одержит верх, это станет "дурацкой шуткой над демократией".
Согласно опросу, почти 70% американцев считают действующего лидера слишком старым для переизбрания на второй срок, пишет ТАСС. Демократу Байдену в ноябре 2023 года исполнится 81 год, и он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки.
Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства и его возможность продолжать руководить страной.
Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД
Под прикрытием образовательных и культурных обменов на деле проекты были нацелены на рекрутирование "агентов влияния".
Компания Tesla устапила своё место Visa в десятке дорогих компаний
До этого фирма Илона Маска целый год входила в десятку самых капитализированных компаний США.
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