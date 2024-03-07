Журналист анонсировал трансляцию разбора речи президента США, спустя время как "действие амфетаминов у Байдена закончится, и его уведут со сцены".

Ранее Такер Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману сказал, что дряхлый президент США Джо Байден может победить на выборах только с помощью фальсификации результатов. И если Байден одержит верх, это станет "дурацкой шуткой над демократией".

Согласно опросу, почти 70% американцев считают действующего лидера слишком старым для переизбрания на второй срок, пишет ТАСС. Демократу Байдену в ноябре 2023 года исполнится 81 год, и он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки.

Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства и его возможность продолжать руководить страной.





