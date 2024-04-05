Фонтан Треви в Риме привлекает туристов со всего мира, которые бросают в него монетки, следуя старинному ритуалу для возвращения в город или для загадывания заветных желаний.

В 2022 году из фонтана было выловлено 1,4 миллиона евро. Эти деньги направляются в организацию Caritas через коммунальные службы, которые регулярно очищают фонтан от монет.

Деньги пересчитывают, сушат и сортируют, а затем используют для помощи нуждающимся через магазин Emporium, где бедным римлянам предоставляются продукты по жетонам. Таким образом, туристы, бросая монеты в фонтан, не только следуют традиции, но и помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в Риме, сообщает Travelask.