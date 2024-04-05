Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 92,4155
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 100,1259
Стало известно, что происходит с монетками, брошенными в фонтан Треви
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:27

Стало известно, что происходит с монетками, брошенными в фонтан Треви

Фонтан Треви в Риме привлекает туристов со всего мира, которые бросают в него монетки, следуя старинному ритуалу для возвращения в город или для загадывания заветных желаний.

В 2022 году из фонтана было выловлено 1,4 миллиона евро. Эти деньги направляются в организацию Caritas через коммунальные службы, которые регулярно очищают фонтан от монет.

Деньги пересчитывают, сушат и сортируют, а затем используют для помощи нуждающимся через магазин Emporium, где бедным римлянам предоставляются продукты по жетонам. Таким образом, туристы, бросая монеты в фонтан, не только следуют традиции, но и помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в Риме, сообщает Travelask.

Мир

Google презентовала замену устаревшему JPEG

Google презентовала замену устаревшему JPEG

Google предложила замену классическому формату изображений JPEG, представив новый формат под названием Jpegli. Jpegli представляет собой усовершенствованную версию JPEG, способную сжимать фотографии с высоким разрешением на 35% эффективнее.

Читать полностью
В Таиланде разработан план урегулирования конфликта между обезьянами и человеком

В Таиланде разработан план урегулирования конфликта между обезьянами и человеком

В Таиланде разработан план по установлению мира в центральном тайском городе Лопбури, где десятилетний конфликт между людьми и обезьянами достиг критической точки.

Читать полностью

Общество

В 2025 году в России начнут массовое производство модулей жидкой ленты

В 2025 году в России начнут массовое производство модулей жидкой ленты

Массовое производство автоматизированных модулей жидкой ленты запустят в 2025 году

Читать полностью
Лауреатов ежегодной премии

Лауреатов ежегодной премии "Созидание" наградил губернатор Белгородской области

Лауреатами премии стали люди, которые добились ﻿серьезных профессиональных успехов и сумели остаться на своих местах в сложных условиях, продолжая помогать людям и региону.

Читать полностью

Новости