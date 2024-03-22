Специалисты начали подготовку светодинамического музыкального фонтана в "Царицыно" к открытию нового сезона

Фонтан, единственное гидросооружение в столице, перекрывается на зимний период надувным куполом, который теперь демонтируется. Консервационные работы включают промывку фонтана и подготовку к запуску, запланированному на конец апреля.

Купол, состоящий из восьми секторов, каждый весом 400 кг, снабжен системой подачи воздуха для поддержания формы. Прошлогодний капремонт обновил акустическую и электронную системы управления, световое и струйное оборудование, а также инфраструктуру вокруг фонтана.

Модернизация оборудования добавила новых эффектов и возможностей управления, включая яркость цветов, динамику, и разнообразие игры струй и звуков. Фонтан, включающий почти 4 тысячи светильников и более 800 струй, обеспечивается работой 82 насосов, поднимающих струи до 15 метров в высоту, сопровождаемых музыкой, сообщает РИА Новости.