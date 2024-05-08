Украина в очередной раз политизировала "Евровидение", когда во время выступления консурсанток певицы Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) и рэперши Alyona Alyona (настоящее имя Алёна Савраненко) на заднем фоне на экране падали огненные фейерверки, которые многим показались похожими на фосфорные бомбы. Такое мнение в беседе с NewsInfo. Ru высказал рэпер Роман Жиган.
"Всё, что касается "Евровидения" — это чисто политическая история, — рассказал рэп-исполнитель. — Там предсказано было всё: от Украины до войны Израиля и Палестины".
По его словам, Россия должна байкотировать песенный конкурс.
"Россия там не участвует. Россию там всегда блокируют. А если Россия участвовала, то с не самыми лучшими проектами типа Филиппа Киркорова, Димы Билана и всех остальных. Я считаю, что мы должны бойкотировать Евровидение. Не Евровидение — нас, а именно должны бойкотировать", — заключил он.
Отметим также, "Евровидение" отвергло песню участницы из Израиля Эден Голан October Rain ("Октябрьский дождь"), увидев в ней "политический характер" и отсылки к боевым действиям в стране в октябре 2023 года.
Евровидение проходит в шведском Мальме с 7 по 11 мая. Этот город ранее уже принимал главный музыкальный конкурс Европы — в 1992 и 2013-м.
25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в конкурсе "Евровидение". После этого страна сообщила о выходе из EBU. С тех пор Россия не принимает участия в этом конкурсе.
Фото: YouTube/Eurovision Song Contest
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