На "Роза Хутор" пройдет форум "Горы. Туризм. Бизнес"

31 октября — 03 ноября 2022 на "Роза Хутор" и других курортах горного кластера Сочи состоится Международный форум по развитию горнолыжного отдыха, внутреннего туризма и поддержке бизнеса в новых реалиях "Горы. Туризм. Бизнес”. Туристические объекты, государство и инвестиционные группы объединяют усилия ради общей цели — разработать новые сценарии развития отрасли в сложные времена и определить векторы развития на ближайшую перспективу.

Главная инициатива форума — запустить новые законодательные проекты для развития и поддержки отраслей туризма и горнолыжного отдыха в России. Для этого в рамках форсайт-сессии "Бизнес и государство” будет организован прямой диалог с представителями Минэкономразвития, Корпорации Туризм. РФ, депутатами Государственной Думы, представителями Росконгресса, АО "Кавказ.РФ”, Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Ключевое событие форума — презентация стратегических территориальных и отраслевых проектов развития с целью привлечения партнеров и инвестиций. Свои проекты представят

ГК "Интеррос",

ООО "Мантера-групп",

АО "Газпром",

"Союзмультфильм" с проектом "Союзмультпарк",

курорт "Манжерок",

спортивно-туристический кластер "Игора",

ГЛК Аджигардак,

ГЛК "Солнечная долина",

спортивно-туристический комплекс "Воробьевы горы",

"Парки России",

АО "Корпорация Туризм. РФ"

и многие другие.

Три принимающих курорта: круглогодичный курорт "Роза Хутор", горно-туристический центр "Газпром" и горный курорт развлечений "Красная Поляна", — расскажут об основных бизнес-направлениях деятельности, возможностях и условиях для партнеров, а также проведут экспертные экскурсии по ключевым туристическим объектам. Ожидается, что в форуме примут участие около 60 курортов России.

В образовательной программе четыре основных направления:

маркетинг территорий и туристических продуктов в новых условиях, проведение мероприятий для привлечения дополнительного гостевого потока, тренды развлечений на курортах, российские инновации и импортозамещение.

Для всех участников будут организованы индивидуальные консультации по вопросам маркетинга без допрасходов, безопасности и юридического сопровождения. Будет работать Выставка горнолыжной индустрии, оборудования для развлечений и туризма, пройдут мероприятия для специалистов горнолыжной отрасли.

Четырехдневный форум "Горы. Туризм. Бизнес" будет интересен: руководителям и специалистам индустрии горнолыжного отдыха, туризма и развлечений, а также инвестиционным компаниям и частным инвесторам, владельцам и топ-менеджменту крупных горнолыжных курортов и комплексов, туристических, развлекательных и спортивно-развлекательных кластеров России и СНГ, основателям проектов и перспективных стартапов рынка развлечений, туризма, горнолыжных комплексов, производителям и поставщикам горнолыжного инвентаря и оборудования, оборудования для парков, игровых и уличных зон, аттракционов, спортивной экипировки и многим другим.

Событие состоится при поддержке ТУРИЗМ. РФ, Минпромторга, Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, Национального конгресс-бюро, Черноморского конвеншн-бюро.

Генеральный партнер — круглогодичный курорт "Роза Хутор". Место проведения деловой программы — многофункциональный концертный комплекс "РОЗА ХОЛЛ".

Принимающие партнеры: Горно-туристический центр "Газпром" и Горный курорт развлечений "Красная Поляна".

Организаторы Форума: Группа Компаний SportB2B и Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервиса.

Сайт Форума

Дополнительная информация

Участники получат возможность привлечь инвесторов в свои проекты, посетить или принять участие в работе выставки, где будут представлены отраслевые решения для горнолыжных комплексов, индустрии развлечений и туризма, пообщаться и обменяться идеями с инвесторами, представителями институтов развития и коллегами в неформальной обстановке, выбрать наиболее перспективные и привлекательные проекты динамично развивающихся индустрий развлечений, горнолыжного отдыха и туризма, найти возможных партнеров для уже существующих проектов, получить информацию о лучших инвестиционных идеях рынка и об отраслях с высоким потенциалом развития в ближайшие годы.