В Москве 13 февраля в Центре международной торговли начал работу представительный второй Форум будущих технологий, посвященный научным разработкам в здравоохранении. Там будут представлены генетические технологии, нейротехнологии и технологии активного долголетия, а также многие другие направления.

Президент Россиии Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятия: "Хочу подчеркнуть, именно на передовой технологической базе мы будем развивать все уровни отечественного здравоохранения — от первичного звена до крупных федеральных центров. И ключевой приоритет здесь — выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента", — написано на сайте Кремля.

"В 2024 году Форум будущих технологий сфокусируется на будущем медицины. Мы соберем вместе ученых, врачей и экспертов, чтобы обсудить основные задачи в области развития современных технологий, включая биомедицинские и нейротехнологии. Этот Форум станет местом для формирования будущего здравоохранения и предоставит уникальную возможность внести вклад в его эволюцию", — приводятся на сайте Форума слова ответственного секретаря Организационного комитета Антона Кобякова, советника Президента России.

В рамках Форума будет работать и выставка. Росконгресс и Минздрав России — в числе основных организаторов события.