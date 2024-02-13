В Москве 13 февраля в Центре международной торговли начал работу представительный второй Форум будущих технологий, посвященный научным разработкам в здравоохранении. Там будут представлены генетические технологии, нейротехнологии и технологии активного долголетия, а также многие другие направления.
Президент Россиии Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятия: "Хочу подчеркнуть, именно на передовой технологической базе мы будем развивать все уровни отечественного здравоохранения — от первичного звена до крупных федеральных центров. И ключевой приоритет здесь — выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента", — написано на сайте Кремля.
"В 2024 году Форум будущих технологий сфокусируется на будущем медицины. Мы соберем вместе ученых, врачей и экспертов, чтобы обсудить основные задачи в области развития современных технологий, включая биомедицинские и нейротехнологии. Этот Форум станет местом для формирования будущего здравоохранения и предоставит уникальную возможность внести вклад в его эволюцию", — приводятся на сайте Форума слова ответственного секретаря Организационного комитета Антона Кобякова, советника Президента России.
В рамках Форума будет работать и выставка. Росконгресс и Минздрав России — в числе основных организаторов события.
Дональд Трамп пристыдил остальные страны НАТО
Трамп пригрозил 20 странам НАТО, чтобы те платили справедливую долю финансовых средств на помощь Украине.
Philips презентовала самый быстрый в мире повербанк
Philips представила новейший внешний аккумулятор Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank, который является самым быстрым в мире. Устройство обладает мощностью 140 Вт и емкостью 27 000 мАч, с двумя портами Type-C и одним портом USB Type-A с напряжением 22,5 Вт.
Врач Неймарк выделяет тяжелые последствия детского ожирения и его влияние на взрослую жизнь
Врач-бариатрический хирург Александр Неймарк подчеркивает, что увеличение веса в раннем возрасте может иметь серьезные последствия на здоровье взрослых.
Китаец выманил 2 миллиона юаней у сорока женщин, притворяясь бизнесменом
Как информирует портал South China Morning, китаец по фамилии Гу родом из провинции Цзянсу, притворившись состоятельным бизнесменом, выманил у сорока женщин, с которыми контактировал на сайтах знакомств, два миллиона юаней.