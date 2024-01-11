Археологи в Саудовской Аравии обнаружили огромные укрепления возрастом 4000 лет в оазисе Хайбар

Это одно из старейших обнаруженных сооружений этого периода в регионе. Укрепления, окружающие оазис, представляют значительный интерес для археологов, позволяя лучше понять социальную сложность и взаимодействие древних обитателей.
Процесс изучения включает тщательное картирование, документирование и анализ с применением современных технологий, таких как дистанционное зондирование и 3D-сканирование. Размеры укреплений оцениваются в 14,5 километров в длину, 5 метров в высоту и толщину от 1,70 до 2,40 метра. Хотя сооружение частично разрушено, оно оставляет много вопросов о целях его постройки и взаимодействии с соседними общинами. Открытие этих укреплений предоставляет новые возможности для дальнейших археологических исследований в регионе, открывая путь к более глубокому пониманию древней истории северо-западного Аравийского полуострова, сообщает Planet Today.
NASA отложило высадку на Луну на год из-за проблем с компонентом системы
NASA отложило высадку на Луну на год из-за проблем с компонентом системы, обнаруженными в процессе подготовки к миссии Artemis II. Миссии Artemis II и Artemis III перенесены на 2025 и 2026 годы соответственно.
Китай успешно провел первый запуск коммерческой ракеты-носителя Gravity-1 с тремя спутниками
Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань, используя платформу в Желтом море. Спутники Yunyao-1, входящие в группировку 18, 19 и 20, предназначены для мониторинга погоды и изменений в атмосфере Земли.
Ученые в США решили использовать клетки мозга для создания биокомпьютера
Ученые в США решили использовать клетки мозга для создания биокомпьютера, объединяя электронные компоненты и мозговые органоиды. Человеческий мозг, содержащий 86 миллиардов нейронов и квадриллион синапсов, представляет сложную систему, которую пока сложно моделировать в науке.
Установка "Роснано", представленная как новаторское средство разложения мусора на молекулы, была оценена учеными и экологами
Однако подобные технологии, включая плазмохимическую обработку отходов, уже давно используются за рубежом, включая Японию. Эксперты подчеркивают, что проблема утилизации отходов известна и актуальна, и разработка подобных установок проводится ведущими странами.