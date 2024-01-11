Археологи в Саудовской Аравии обнаружили огромные укрепления возрастом 4000 лет в оазисе Хайбар

Это одно из старейших обнаруженных сооружений этого периода в регионе. Укрепления, окружающие оазис, представляют значительный интерес для археологов, позволяя лучше понять социальную сложность и взаимодействие древних обитателей.

Процесс изучения включает тщательное картирование, документирование и анализ с применением современных технологий, таких как дистанционное зондирование и 3D-сканирование. Размеры укреплений оцениваются в 14,5 километров в длину, 5 метров в высоту и толщину от 1,70 до 2,40 метра. Хотя сооружение частично разрушено, оно оставляет много вопросов о целях его постройки и взаимодействии с соседними общинами. Открытие этих укреплений предоставляет новые возможности для дальнейших археологических исследований в регионе, открывая путь к более глубокому пониманию древней истории северо-западного Аравийского полуострова, сообщает Planet Today.