В ОАЭ состоится первый заезд "Формулы-1" для беспилотных автомобилей с призовым фондом $2,25 млн. В соревновании участвуют восемь команд, каждая из которых получит одинаковый болид Dallara Super Formula SF23 с необходимым оборудованием для автоматического вождения, включая GPS, радар, лидар, семь камер и компьютер.

Команды должны будут программировать искусственный интеллект болидов для управления и тактики вождения на трассе. Участвующие команды — это известные учебные заведения и автономные гоночные организации из разных стран.

Особый интерес представляет участие бывшего пилота Red Bull F1 Даниила Квята, который будет соревноваться на стандартном болиде Dallara SF23. Событие сравнивают со значимыми историческими моментами в истории технологий и спорта. Мероприятие начнётся 27 апреля, сообщает 4pda.

Фото: openverse.org/Fabio — Miami (CC BY-NC-SA 2.0 license)