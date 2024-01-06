Смешанные леса Японии защищают от цунами лучше монокультурных

Смешанные прибрежные леса в Японии оказывают более эффективную защиту от цунами, чем монокультурные леса из черной сосны. Инициатива по облесению, начавшаяся в период Эдо, была направлена на смягчение воздействия сильных ветров и песчаных потоков.

После Великого восточно-японского землетрясения 2011 года ученые изучили, какие леса лучше переносят цунами. Смешанные леса оказались менее уязвимыми, чем монокультурные, благодаря большему видовому разнообразию и сложной структуре.

Необходимы дополнительные исследования для лучшего понимания механизмов защиты прибрежных лесов от цунами, сообщает Новости Мира Инноваций.