Компания Ford убирает автоматическую парковку из автомобилей

Компания Ford решила снизить затраты и повысить рентабельность за счет исключения опций из своих моделей. В рамках этой стратегии, компания приняла решение удалить автоматическую парковку из списка доступных функций.

Этот шаг входит в план сокращения расходов на 2 миллиарда долларов и включает пересмотр дизайна автомобилей и отказ от недостаточно востребованных технологий.

Операционный директор Ford, Кумар Галхотра, отмечает, что изменения касаются и системы Active Park Assist, введенной более десяти лет назад для упрощения парковки в сложных условиях, сообщает Центральная Служба Новостей.