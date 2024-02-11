Компания Ford убирает автоматическую парковку из автомобилей

Компания Ford решила снизить затраты и повысить рентабельность за счет исключения опций из своих моделей. В рамках этой стратегии, компания приняла решение удалить автоматическую парковку из списка доступных функций.
Этот шаг входит в план сокращения расходов на 2 миллиарда долларов и включает пересмотр дизайна автомобилей и отказ от недостаточно востребованных технологий.
Операционный директор Ford, Кумар Галхотра, отмечает, что изменения касаются и системы Active Park Assist, введенной более десяти лет назад для упрощения парковки в сложных условиях, сообщает Центральная Служба Новостей.
Ученые из Университета Кордовы разработали метод превращения осадков сточных вод в активированный уголь
Процесс начинается с сушки и измельчения осадка, который затем смешивается с гидроксидом калия (KOH) для активации. Этот метод требует на 50% меньше KOH по сравнению с традиционными методами, что делает его экологически более дружелюбным и экономически эффективным.
Американские ученые сделали уникальное открытие про металлы
Ученые из Национальной лаборатории "Сандиа" и Техасского университета A&M в США обнаружили, что металлы обладают способностью к самовосстановлению. Исследователи провели эксперимент с платиной и обнаружили, что микроскопические трещины на ее поверхности моментально затягиваются и исчезают.
Новый рамный внедорожник BAIC BJ40 теперь доступен в России по цене 4,2 млн рублей
Это второе поколение модели, выпущенное в 2024 году, отличается от предыдущего варианта более высокой мощностью и функциональностью. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбодвигателем с мощностью 245 л. с. и восьмиступенчатым гидромеханическим "автоматом".
Внедорожник Chevrolet Niva из автопарка "За рулем" преодолел 180 000 км без серьезных поломок
Хотя были некоторые непредвиденные проблемы, такие как поломка спидометра из-за неисправности датчика скорости и замена поводков стеклоочистителя, они были отремонтированы с небольшими затратами.