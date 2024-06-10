В Англии состоялся благотворительный матч, в котором участвовал Усэйн Болт. Он был капитаном сборной мира и играл против сборной Англии. Во время матча произошло неудачное столкновение, в результате которого Болт получил травму и покинул поле на носилках.
Усэйн Болт, ямайский спринтер, сообщил в своём Instagram* (принадлежит Meta Platforms), что получил разрыв ахиллова сухожилия на правой ноге. Он опубликовал фотографию с костылями и заявил, что он — воин.
Болт получил травму, пытаясь помешать атаке Джермейна Дефо. Он подвернул ногу и упал на газон.
Спортсмен выступал под номером 9.58, который символизировал его рекорд на стометровке, установленный в 2009 году.
Деньги, собранные с этого матча, направлялись в ЮНИСЕФ. Итоговый счёт матча — 3:6.
После завершения карьеры бегуна в 2017 году Болт решил стать футболистом. Он тренировался с норвежским «Стремсгодсетом» и дортмундской «Боруссией», а осенью 2018-го подписал просмотровый контракт с австралийским «Сентрал Кост Мэринерс». Болт сыграл два товарищеских матча,в которых забил два гола, но стороны всё же не смогли договориться о полноценном контракте.
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Фото: Paalso Paal Sørensen 2011 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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