Капелло дал оценку увольнению Моуринью и вспомнил о России

Бывший наставник сборной России, Фабио Капелло, прокомментировал увольнение португальского тренера Жозе Моуринью из итальянской "Ромы". Эксперт вспомнил схожий эпизод в своей карьере в России.
"Я направлялся в аэропорт после поражения от Австрии, когда мне позвонили и сообщили, что все закончено", — сказал эксперт.
В Саудовской Аравии заявили, что признают Израиль в случае решения палестинского вопроса
Саудовская Аравия рассматривает возможность признания государства Израиль после разрешения палестинского вопроса.
Иран ударил по объектам в Иракском Курдистане и Сирии в ответ на теракт
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил ракетные удары по объектам в провинции Идлиб в Сирии и столице Иракского Курдистана, Эрбиле.
Владимир Путин отметил высокие темпы развития Сахалина
Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с руководителями муниципальных образований различных регионов России, высказал удовлетворение по поводу активного развития Сахалина и увеличения уровня доходов его жителей.
Молодым семьям гранты на открытие бизнеса выдадут в Псковской области
Власти Псковской области разработали новый комплекс мер поддержки молодых семей, включая предоставление грантов на осуществление проектов в сфере семейного бизнеса и погашение ипотеки.