Капелло дал оценку увольнению Моуринью и вспомнил о России

Бывший наставник сборной России, Фабио Капелло, прокомментировал увольнение португальского тренера Жозе Моуринью из итальянской "Ромы". Эксперт вспомнил схожий эпизод в своей карьере в России.

"Я направлялся в аэропорт после поражения от Австрии, когда мне позвонили и сообщили, что все закончено", — сказал эксперт.