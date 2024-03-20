Исследования показали, что фотографии пищи, созданные ИИ, выглядят аппетитнее, чем реальная еда

Аналитики отмечают, что искусстенный интеллект (ИИ) активно использует техники визуальной манипуляции, такие как изменение расположения предметов, увеличение неровностей и несимметричности, а также увеличение яркости, чтобы создать иллюзию реалистичности. Это может привести к формированию нездоровых пищевых привычек и чувства визуального голода у зрителей, сообщает Русаргумент.