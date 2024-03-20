Исследования показали, что фотографии пищи, созданные ИИ, выглядят аппетитнее, чем реальная еда

Аналитики отмечают, что искусстенный интеллект (ИИ) активно использует техники визуальной манипуляции, такие как изменение расположения предметов, увеличение неровностей и несимметричности, а также увеличение яркости, чтобы создать иллюзию реалистичности. Это может привести к формированию нездоровых пищевых привычек и чувства визуального голода у зрителей, сообщает Русаргумент.
Физики из США и Швеции исследуют молекулу, которая тверже алмаза
В исследовании, опубликованном в Journal of Physical Chemistry Letters, физики из США и Швеции использовали суперкомпьютерное моделирование для изучения необычной молекулы углерода, называемой фазой BC8.
Apple Watch Series 10 получат функцию измерения артериального давления
Новые Apple Watch Series 10, ожидаемые к выпуску в сентябре, представляют собой значительный прогресс в области здоровья и фитнеса.
Диетолог Денисова подчеркивает значимость картофеля в рационе
Диетолог и кандидат медицинских наук Наталья Денисова подчеркивает значимость картофеля в здоровом питании, особенно для людей с гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Нарколог Вашкин выделил симптомы алкоголизма
Врач-нарколог и популяризатор медицины Дмитрий Вашкин выявил три основных симптома алкоголизма, которые помогают определить человека с зависимостью от спиртных напитков.