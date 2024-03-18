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Врачи выделили продукты, способные изменить внешность человека быстрее, чем сахар
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:10

Врачи выделили продукты, способные изменить внешность человека быстрее, чем сахар

Эффект объясняется временным сдвигом водно-солевого баланса в организме.

Особенно "коварными" в этом отношении являются продукты, богатые солью, которая быстро всасывается в кровь и может вызвать отечность. Среди них выделяются алкоголь, консервы, дыни и арбузы.

Вместо соли в пище рекомендуется использовать специи, которые помогают улучшить работу пищеварительной системы и оказывают благоприятное влияние на организм. Врачи рекомендуют добавлять в рацион куркуму, корицу, фенхель, зиру и гвоздику.

Важно помнить, что при возникновении проблем со здоровьем необходимо обращаться за помощью к специалистам, а не заниматься самолечением, сообщает Российская Газета.

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