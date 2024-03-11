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Врач Лебедева рекомендует питаться три раза в день без перекусов для поддержания здоровья ЖКТ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:49

Врач Лебедева рекомендует питаться три раза в день без перекусов для поддержания здоровья ЖКТ

Врач Диляра Лебедева отмечает, что питание чаще чем три раза в день может быть небезопасно для тех, кто находится в состоянии истощения, имеет низкий уровень кортизола, дефицит массы тела, выполняет тяжелый физический труд, а также для детей, беременных и кормящих женщин.

Лебедева объясняет, что частое питание может привести к излишней активности пищеварительной системы, в то время как питание реже, чем три раза в день, может вызвать сильное чувство голода и повысить риск переедания, сообщает Газета.Ру.

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