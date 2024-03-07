Ученые из Британии разобрали вред магазинных продуктов

Британские ученые, опираясь на публикацию The BMJ, утверждают, что магазинная еда негативно влияет на здоровье людей, вызывая проблемы с сердцем, обменом веществ и даже работой мозга.
Особенно опасны ультрапереработанные продукты, содержащие много Е-добавок и ароматизаторов, которые могут увеличить риск депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний. Медики рекомендуют предпочитать стандартные крупы и органически выращенные фрукты и овощи при выборе питания в магазине, сообщает Общественная Служба Новостей.
Ученые из США: четверть населения Земли живет на территориях, подверженных опасности провалов грунта
Проседание земли, вызванное как естественными, так и антропогенными факторами, представляет геологическую угрозу, которая может привести к разрушению инфраструктуры.
Dodge ищет идеальный звук выхлопа для своего электрического Charger Daytona
Dodge активно ищет оптимальное звуковое решение для своего нового электрического спортивного автомобиля Charger Daytona. Основное требование — создать звук, который соответствует спортивному наследию марки, но при этом не является навязчивым или слишком громким.
Ученые разрабатывают новые методы восстановления зрения
Ученые из различных областей, включая инженеров, нейроученых и медиков, в том числе исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), работают над разработкой методов восстановления зрения с использованием солнечных панелей, вживленных в глазное яблоко.
В Москве в честь Международного женского дня ожидается проведение сотен мероприятий
Праздничные активности включают бесплатные выставки, кинопоказы, тематические экскурсии, мастер-классы, концерты и спектакли.