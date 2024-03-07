Ученые из Британии разобрали вред магазинных продуктов

Британские ученые, опираясь на публикацию The BMJ, утверждают, что магазинная еда негативно влияет на здоровье людей, вызывая проблемы с сердцем, обменом веществ и даже работой мозга.

Особенно опасны ультрапереработанные продукты, содержащие много Е-добавок и ароматизаторов, которые могут увеличить риск депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний. Медики рекомендуют предпочитать стандартные крупы и органически выращенные фрукты и овощи при выборе питания в магазине, сообщает Общественная Служба Новостей.