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Ученые из Британии разобрали вред магазинных продуктов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:48

Ученые из Британии разобрали вред магазинных продуктов

Британские ученые, опираясь на публикацию The BMJ, утверждают, что магазинная еда негативно влияет на здоровье людей, вызывая проблемы с сердцем, обменом веществ и даже работой мозга.

Особенно опасны ультрапереработанные продукты, содержащие много Е-добавок и ароматизаторов, которые могут увеличить риск депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний. Медики рекомендуют предпочитать стандартные крупы и органически выращенные фрукты и овощи при выборе питания в магазине, сообщает Общественная Служба Новостей.

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