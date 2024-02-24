Американский исследователь Бюттнер сообщил, как питаются долгожители

Исследования, проведенные американским исследователем Дэном Бюттнером, раскрывают ключевые аспекты питания долгожителей, проживающих в так называемых "голубых зонах" — регионах с высокой долей долгоживущего населения. Согласно его данным, ферментированные продукты и разнообразие растительной пищи играют важную роль в продлении жизни.

Правильное питание долгожителей характеризуется ограничением употребления животных белков и увеличением употребления бобовых и овощей. Фасоль, чечевица и горох, богатые белком и клетчаткой, считаются основой такого рациона. Кроме того, разнообразие в питании, особенно с учетом использования ферментированных продуктов, таких как маринованные огурцы, сыр, йогурт и различные виды грибов, способствует укреплению здоровья и защите организма от различных заболеваний, включая диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Чередование употребления ферментированных продуктов с употреблением свежих овощей и фруктов обеспечивает организм необходимыми витаминами, минералами и питательными веществами, что содействует долголетию и общему состоянию здоровья, сообщает Газета.Ру.