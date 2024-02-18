Кардиолог Бокерия подчеркивает важность употребления жиров высокого качества для здоровья

Кардиолог Ольга Бокерия сообщает, что такие жиры важны для здоровья мозга, сердца и сосудов, а также для производства гормонов. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, авокадо и красном мясе, а также полиненасыщенные жиры, присутствующие в рыбе, грецких орехах и семенах, играют важную роль в поддержании здоровья.
Однако трансжиры, обнаруженные в фастфуде и обработанных продуктах, могут повысить уровень "плохого" холестерина и ухудшить состояние сердца.
Бокерия также предупреждает от перехода на обезжиренные продукты из-за их высокого содержания сахара, а также советует внимательно изучать состав продуктов, чтобы избежать рафинированных ингредиентов и химических добавок, сообщает МедиаПоток.
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