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Кардиолог Бокерия подчеркивает важность употребления жиров высокого качества для здоровья
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:49

Кардиолог Бокерия подчеркивает важность употребления жиров высокого качества для здоровья

Кардиолог Ольга Бокерия сообщает, что такие жиры важны для здоровья мозга, сердца и сосудов, а также для производства гормонов. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, авокадо и красном мясе, а также полиненасыщенные жиры, присутствующие в рыбе, грецких орехах и семенах, играют важную роль в поддержании здоровья.

Однако трансжиры, обнаруженные в фастфуде и обработанных продуктах, могут повысить уровень "плохого" холестерина и ухудшить состояние сердца.

Бокерия также предупреждает от перехода на обезжиренные продукты из-за их высокого содержания сахара, а также советует внимательно изучать состав продуктов, чтобы избежать рафинированных ингредиентов и химических добавок, сообщает МедиаПоток.

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