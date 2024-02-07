Врачи подтвердили, что после восьми вечера можно есть без ущерба для фигуры

Теория о том, что употребление пищи в позднее время может привести к увеличению калорий, частично оказалась мифом. Исследования над животными показали, что питание вечером или ночью может способствовать набору веса, но у людей результаты исследований отличаются.

Хотя время приема пищи имеет значение, калорийность еды влияет на вес сильнее. Ученые обнаружили, что те, кто ужинает поздно, обычно употребляют больше калорий. Желание поглощать калорийную пищу в ночное время связано с различными факторами, включая стресс, пищевые расстройства, гормональные изменения или бессонницу.

Хотя некоторые люди должны ужинать поздно из-за своего графика, важно понять, что побуждает к поеданию в позднее время. Стресс и бессонница могут оказывать более серьезное влияние на здоровье, чем поздний ужин. При постоянных проблемах следует обратиться к врачу или психотерапевту.

Если поздний ужин неизбежен, стоит предпочитать низкокалорийные продукты с высокой пищевой ценностью, такие как овощи, фрукты и белок. Пересмотр завтрака также может помочь контролировать аппетит вечером и предотвратить "ночной зажор", сообщает Правда.Ру.