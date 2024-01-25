Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.01.2024 : 88,6562
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.01.2024 : 96,6365
Исследователи: пища, выращенная в космосе, оказалась смертельно опасной
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:01

Исследователи: пища, выращенная в космосе, оказалась смертельно опасной

Научные исследования, опубликованные в Nature, выявили, что пища, выращенная в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС), оказывает смертельное воздействие на человека. Эксперименты показали, что невесомость негативно влияет на иммунную систему растений, делая их более уязвимыми к бактериям и грибкам. Это приводит к заражению овощей и фруктов, делая их ядовитыми.

Хотя на данный момент нет подтверждений о заболеваниях космонавтов от употребления такой пищи, ученые подчеркивают потенциальную угрозу, поскольку растения на МКС подвергаются колонизации различными патогенами, и даже обработка водой не обеспечивает полной безопасности.

Мир

В WhatsApp появилась функция общения с пользователями Telegram и других мессенджеров

В WhatsApp появилась функция общения с пользователями Telegram и других мессенджеров

Была представлена новая бета-версия приложения WhatsApp с функцией Third-party Chats, позволяющая пользователям общаться напрямую с пользователями других мессенджеров, начиная с Telegram и Discord.

Читать полностью
Армения передаст Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе

Армения передаст Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе

Армения планирует в ближайшие дни передать Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе.

Читать полностью

Общество

Министр Мурашко обнародовал информацию о создании новых лекарств

Министр Мурашко обнародовал информацию о создании новых лекарств

Министр здравоохранения Российской Федерации, Михаил Мурашко, обнародовал информацию о создании новых лекарств, в том числе препаратов для борьбы с повышенным уровнем холестерина, в ходе своего посещения Сибирского государственного медицинского университета.

Читать полностью
Авиакомпания S7 запустила крупномасштабную распродажу авиабилетов с выгодными скидками до 50%

Авиакомпания S7 запустила крупномасштабную распродажу авиабилетов с выгодными скидками до 50%

Акция охватывает популярные направления для зимнего отдыха, включая города России, такие как Сочи, Минеральные Воды, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск, а также Санкт-Петербург, Казань, Уфу и курорты Кавказа.

Читать полностью

Новости