Исследователи: пища, выращенная в космосе, оказалась смертельно опасной

Научные исследования, опубликованные в Nature, выявили, что пища, выращенная в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС), оказывает смертельное воздействие на человека. Эксперименты показали, что невесомость негативно влияет на иммунную систему растений, делая их более уязвимыми к бактериям и грибкам. Это приводит к заражению овощей и фруктов, делая их ядовитыми.
Хотя на данный момент нет подтверждений о заболеваниях космонавтов от употребления такой пищи, ученые подчеркивают потенциальную угрозу, поскольку растения на МКС подвергаются колонизации различными патогенами, и даже обработка водой не обеспечивает полной безопасности.
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