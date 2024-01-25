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Диетолог Денисова предостерегает от полного отказа от жирной пищи
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:17

Диетолог Денисова предостерегает от полного отказа от жирной пищи

Диетолог Наталья Денисова, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, предостерегает от полного отказа от жирной пищи, подчеркивая возможные проблемы, связанные с экстремальными методами похудения. Она подчеркнула, что только трансжиры, присутствующие в фаст-фуде и некоторых продуктах, являются вредными, в то время как другие виды жиров необходимы для нормального функционирования организма.

Денисова отмечает важность поддержания баланса насыщенных жиров, в том числе из красного мяса, яиц и молочных продуктов, поскольку их избыток может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а дефицит привести к различным проблемам, включая гормональные нарушения, авитаминоз и ухудшение состояния кожи.

Она также подчеркнула полезность ненасыщенных жиров омега-3 и омега-6, снижающих риск развития диабета, которые можно получить из различных продуктов, включая морскую рыбу, орехи, тофу, семена чиа, льна, авокадо, оливковое масло, арахис, миндаль и кешью.

Диетолог выделила семь способов определения дефицита жира в организме, включая постоянное чувство холода, боль в суставах, потерю веса, усталость, выпадение волос, тягу к сладкому и потерю зрения, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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