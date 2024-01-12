Врач Серяков предостерегает россиян от регулярного потребления острой пищи

Врач Александр Серяков предостерегает россиян от регулярного потребления острой пищи, подчеркивая, что это может вызвать негативные последствия для здоровья желудка, включая увеличение риска развития рака. Он обращает внимание на влияние острой еды на микрофлору желудка, раздражение слизистой, а также на отрицательное воздействие бактерии хеликобактер пилори. Специалист подчеркивает, что статистика свидетельствует о высокой распространенности рака желудка в регионах с высокой популярностью острой еды, что может привести к гастриту, язвам и, в конечном итоге, к раку.
Врач рекомендует изменение образа жизни, включая нормализацию питания. Он советует отказаться от копченостей и колбас, а вместо этого сосредоточиться на свежих овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, орехах, натуральных нежирных супах и мясе птицы. Также важно минимизировать употребление соли, предпочитая сушеные травы и куркуму. Врач призывает внимательно относиться к питанию, особенно лицам с уже диагностированными воспалительными заболеваниями желудка и кишечника, чтобы избежать обострений, сообщает МедиаПоток.
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