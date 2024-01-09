Эндокринолог Новикова предупреждает об опасности чрезмерного потребления соли

Эндокринолог Наталья Новикова из Люберецкой больницы предупреждает об опасности чрезмерного потребления соли, отмечая, что эта привычка россиян может стать причиной онкологии и инфаркта. Норма соли для взрослого человека составляет 5 граммов в день, одна чайная ложка.
Избыток соли приводит к повышению артериального давления, увеличивает риск инфаркта и инсульта, а также может вызвать отеки из-за задержки жидкости в организме. Досаливание пищи может также увеличить риск язвы желудка и онкологии ЖКТ.
Около 80% потребляемой соли скрыто в обработанных продуктах, таких как хлеб, печенье, колбасы и чипсы. Новикова рекомендует заменить соль приправами, такими как петрушка, укроп, сельдерей и куркума, чтобы уменьшить риск пересоления и сделать пищу более здоровой, сообщает News.Ru.
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