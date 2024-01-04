Гастроэнтеролог Вялов предупредил о возможных проблемах со здоровьем после новогодних праздников

Гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил о возможных проблемах со здоровьем после новогодних праздников в своем Telegram-канале. Врач отметил, что пересиживание в новогоднюю ночь может вызвать тяжесть в животе, газы, диарею и головную боль.

Он также подчеркнул, что потребление жирной пищи может привести к нарушениям работы поджелудочной, вплоть до острого панкреатита, являющегося серьезным заболеванием, требующим хирургического вмешательства. Врач советует не проводить всю ночь за столом, а активно двигаться и не забывать о танцах. Он призывает избегать излишеств в потреблении жирной и алкогольной продукции во время праздников, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, сообщает Общественная Служба Новостей.