Врач-диетолог Мещерякова предупредила об опасности запивания еды холодными напитками

Татьяна Мещерякова подчеркнула, что вечером и ночью активность ферментных систем в желудке снижена, поэтому в новогоднюю ночь рекомендуется избегать переедания и запивания блюд холодными напитками. Врач отметила, что суммарное количество употребляемой пищи может достигать 1,5-2 кг, что может вызвать серьезные проблемы.

Чтобы избежать негативных последствий, Мещерякова советует пересмотреть список закусок, заменить жирную пищу на более полезные альтернативы и употреблять напитки при комнатной температуре. Она объяснила, что поддержание температуры в желудке на уровне 36-37 градусов способствует более эффективному процессу пищеварения, сообщает МедиаПоток.