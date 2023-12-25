Врачи выделили наиболее вредный продукт – трансжиры превышают сахар во вредности

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева в Telegram-канале перечислила продукты, которые рекомендуется исключить из рациона: покупные заправки, колбасы, сосиски, сахар, цельное молоко, алкоголь. Эти продукты негативно воздействуют на желудочно-кишечный тракт, метаболизм, приводят к отекам и лишнему весу, особенно у женщин.
Врачи подчеркивают вредность привычных майонеза и кетчупа из-за трансжиров и опасных ингредиентов. Они предупреждают, что соусы из магазина, содержащие сахар, соль, усилители вкуса и консерванты, могут уничтожить полезность овощных салатов.
Медицинский специалист Марк Гадзиян указывает на вред соли и сахара. Соль угрожает тромбам, повышает давление, снижает тестостерон. Сахар влияет на инсулин, "убивает" тестостерон и откладывается в висцеральный жир. Врач предостерегает также от избытка консервов и относит разнообразные магазинные соусы к вредным, лишающим овощи полезности, сообщает Российская Газета.
Bacardi прогнозирует возвращение популярности виски с колой в 2024 году на мировом уровне
Опросы компании показывают, что одна пятая часть респондентов предпочитает классическое сочетание виски с колой, особенно в Индии, Сингапуре и Южной Африке.
Сиквел "Аквамена" начал свой кинопрокат вдвое хуже по сравнению с первой частью
Режиссером вновь является Джеймс Ван, а главную роль исполняет Джейсон Момоа. На предпремьерных просмотрах в четверг фильм собрал всего $4,5 млн в 3 040 кинотеатрах, что существенно меньше, чем $9 млн, собранные оригинальным "Акваменом".
Оксана Цышкова выделяет основные различия между гриппом и ОРВИ
Оксана Цышкова, реабилитолог и эксперт по комплексному ведению неврологических дефицитов, выделяет основные различия между гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В контексте активного циркулирования различных вирусов подчеркивается важность точного диагноза для правильного лечения, особенно учитывая потенциальные осложнения.
Глава Минпромторга РФ Мантуров высказал мнение о возможности снижения цен на российские автомобили
Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров высказал мнение о возможности снижения цен на российские автомобили. По его словам, основными условиями для снижения стоимости машин будут снижение ключевой ставки и оптимизация затрат на логистику.