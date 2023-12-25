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Врачи выделили наиболее вредный продукт – трансжиры превышают сахар во вредности
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:01

Врачи выделили наиболее вредный продукт – трансжиры превышают сахар во вредности

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева в Telegram-канале перечислила продукты, которые рекомендуется исключить из рациона: покупные заправки, колбасы, сосиски, сахар, цельное молоко, алкоголь. Эти продукты негативно воздействуют на желудочно-кишечный тракт, метаболизм, приводят к отекам и лишнему весу, особенно у женщин.

Врачи подчеркивают вредность привычных майонеза и кетчупа из-за трансжиров и опасных ингредиентов. Они предупреждают, что соусы из магазина, содержащие сахар, соль, усилители вкуса и консерванты, могут уничтожить полезность овощных салатов.

Медицинский специалист Марк Гадзиян указывает на вред соли и сахара. Соль угрожает тромбам, повышает давление, снижает тестостерон. Сахар влияет на инсулин, "убивает" тестостерон и откладывается в висцеральный жир. Врач предостерегает также от избытка консервов и относит разнообразные магазинные соусы к вредным, лишающим овощи полезности, сообщает Российская Газета.

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