Действующему президенту России Владимиру Путину доверяют 79,4% россиян, а 76,9% одобряют его деятельность. Это следует из данных ВЦИОМ, опубликованных на сайте Центра под названием "Рейтинги доверия политикам, оценки работы Президента и Правительства, поддержка политических партий".

На сайте ВЦИОМ также опубликованы данные по доверию другим российским политикам и партиям. Ближайший в рейтинге за президентом России идёт премьер-министр Правительства — Михаилу Мишустину доверяют 61,8%.

Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 42,7%, а рейтинг ближайшего конкурента — КПРФ — только 8,8%.