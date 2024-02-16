Действующему президенту России Владимиру Путину доверяют 79,4% россиян, а 76,9% одобряют его деятельность. Это следует из данных ВЦИОМ, опубликованных на сайте Центра под названием "Рейтинги доверия политикам, оценки работы Президента и Правительства, поддержка политических партий".
На сайте ВЦИОМ также опубликованы данные по доверию другим российским политикам и партиям. Ближайший в рейтинге за президентом России идёт премьер-министр Правительства — Михаилу Мишустину доверяют 61,8%.
Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 42,7%, а рейтинг ближайшего конкурента — КПРФ — только 8,8%.
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