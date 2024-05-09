Токсиколог Михаил Кутушов сообщил, что при запекании пищи в фольге в еду могут проникать вредные компоненты, в том числе ксеноэстрогены и алюминий.

Ксеноэстрогены, маскируясь под женские гормоны, вызывают гормональный дисбаланс, что может привести к бесплодию, нарушению работы щитовидной железы, ожирению, диабету и раку. Алюминий также накапливается в организме, провоцируя различные патологии.

Кутушов заключил, что использование фольги для запекания пищи небезопасно, сообщает МедикФорум.

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