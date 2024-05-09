Токсиколог Михаил Кутушов сообщил, что при запекании пищи в фольге в еду могут проникать вредные компоненты, в том числе ксеноэстрогены и алюминий.
Ксеноэстрогены, маскируясь под женские гормоны, вызывают гормональный дисбаланс, что может привести к бесплодию, нарушению работы щитовидной железы, ожирению, диабету и раку. Алюминий также накапливается в организме, провоцируя различные патологии.
Кутушов заключил, что использование фольги для запекания пищи небезопасно, сообщает МедикФорум.
Фото: commons.wikimedia.org/Ansgar Koreng (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)
Xiaomi представила новый модульный вентилятор
Xiaomi представила новый модульный напольный вентилятор Mijia DC Inverter Pro, который работает от инверторного мотора, обеспечивая тихую работу и имитацию восьми видов естественного ветра.
Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину
Генсекретарь военно-политического бока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок и страны Альянса не будут отправлять войска на территорию, а также подметил, что Украина об этом их и не просила.
Автоэксперт Зогот объяснил значение цветных точек и полосок на автомобильных шинах
Цветные отметки на новых автомобильных шинах имеют важное значение для точного монтажа и технического контроля.
Ученые выяснили, что растение из традиционной китайской медицины защищает от камней в почках
Исследование, опубликованное в журнале Journal of Ethnopharmacology, показало, что углеводы из китайской лианы Aspidopterys obcordata, традиционного лекарства народной медицины, способны предотвратить образование почечных камней.