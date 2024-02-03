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Ученые выдвинули новую теорию происхождения жизни на Земле
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:15

Ученые выдвинули новую теорию происхождения жизни на Земле

Международная группа ученых предложила новую теорию происхождения жизни на Земле, утверждая, что она могла возникнуть из органического тумана, окружавшего планету в период Гадейского геологического эона.

Опубликованное в журнале The Planetary Science Journal и на arXiv исследование предполагает, что в этом тумане могли содержаться необходимые компоненты для формирования жизни, такие как нуклеиновые основания и аминокислоты.

Эксперименты в лабораториях показали, что органический туман, подобный тому, что был на ранней Земле, мог создать условия для зарождения жизни. Ученые провели анализ данных, выдвинув интересную теорию о том, что органический туман мог быть колыбелью для жизни, поставляя необходимые органические соединения в водоемы.

Полученные результаты позволяют представить, что жизнь на Земле могла начаться из этой органической дымки более 4 миллиардов лет назад в атмосфере, схожей с атмосферой спутника Сатурна — Титана, сообщает Российская Газета.

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