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Самую современную метеостанцию в России открыли в Луганске
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:54

Самую современную метеостанцию в России открыли в Луганске

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник открыли модернизированную метеостанцию и пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, сообщает Центр "Фобос".

Станция оснащена новейшим, преимущественно отечественным оборудованием. "Самое современное, самое новое оборудование, большая часть - российского производства", - сказал Игорь Шумаков.

Метеорологи Республики смогут ежечасно следить за изменениями метеопоказателей, уровнем загрязнения воздуха и радиационным балансом. Оперативность и точность прогнозов имеют огромное значение для специалистов МЧС и аграриев.



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