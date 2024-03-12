Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник открыли модернизированную метеостанцию и пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, сообщает Центр "Фобос".
Станция оснащена новейшим, преимущественно отечественным оборудованием. "Самое современное, самое новое оборудование, большая часть - российского производства", - сказал Игорь Шумаков.
Метеорологи Республики смогут ежечасно следить за изменениями метеопоказателей, уровнем загрязнения воздуха и радиационным балансом. Оперативность и точность прогнозов имеют огромное значение для специалистов МЧС и аграриев.
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