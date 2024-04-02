Новая российская орбитальная станция полностью отечественного производства — РОС, утверждена Роскосмосом в эскизном проекте. Главное ее отличие — это открытая модульная архитектура.

Также она позволяет эксплуатироваться в режиме посещения, а не постоянного присутствия космонавтов, как сейчас на МКС.

Еще РОС будет отличаться от МКС полярной орбитой, наклон которой будет достигать 97 градусов, в отличие от 57-ми градусов у действующей международной станции.

"Её ключевая особенность — открытая модульная архитектура. В основе конструкции — узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули", — сообщает Роскосмос.