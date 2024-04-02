Новая российская орбитальная станция полностью отечественного производства — РОС, утверждена Роскосмосом в эскизном проекте. Главное ее отличие — это открытая модульная архитектура.
Также она позволяет эксплуатироваться в режиме посещения, а не постоянного присутствия космонавтов, как сейчас на МКС.
Еще РОС будет отличаться от МКС полярной орбитой, наклон которой будет достигать 97 градусов, в отличие от 57-ми градусов у действующей международной станции.
"Её ключевая особенность — открытая модульная архитектура. В основе конструкции — узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули", — сообщает Роскосмос.
Казахстанский Halyk Bank больше принимает карты МИР
Как банкоматы так и POS-терминалы российские карты больше не обслуживают.
Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили по телефону тайваньский вопрос
Лидер Китая напомнил коллеге из США про "красные линии" в вопросах Тайваня.
Вагит Алекперов стал самым богатым россиянином
Состояние Вагита Алекперова увеличилось на 8,1 млрд. долл. за один год
Сербский режиссёр Кустурица встретился с президентом Путиным
Ранее Кустурица заявил, что хочет стать частью русской культуры.