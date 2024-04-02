Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 92,5254
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 99,4116
Российская космическая станция РОС утверждена в эскизном проекте
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 21:09

Российская космическая станция РОС утверждена в эскизном проекте

Новая российская орбитальная станция полностью отечественного производства — РОС, утверждена Роскосмосом в эскизном проекте. Главное ее отличие — это открытая модульная архитектура.

Также она позволяет эксплуатироваться в режиме посещения, а не постоянного присутствия космонавтов, как сейчас на МКС.

Еще РОС будет отличаться от МКС полярной орбитой, наклон которой будет достигать 97 градусов, в отличие от 57-ми градусов у действующей международной станции.

"Её ключевая особенность — открытая модульная архитектура. В основе конструкции — узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули", — сообщает Роскосмос.

Мир

Казахстанский Halyk Bank больше принимает карты МИР

Казахстанский Halyk Bank больше принимает карты МИР

Как банкоматы так и POS-терминалы российские карты больше не обслуживают.

Читать полностью
Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили по телефону тайваньский вопрос

Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили по телефону тайваньский вопрос

Лидер Китая напомнил коллеге из США про "красные линии" в вопросах Тайваня.

Читать полностью

Общество

Вагит Алекперов стал самым богатым россиянином

Вагит Алекперов стал самым богатым россиянином

Состояние Вагита Алекперова увеличилось на 8,1 млрд. долл. за один год

Читать полностью
Сербский режиссёр Кустурица встретился с президентом Путиным

Сербский режиссёр Кустурица встретился с президентом Путиным

Ранее Кустурица заявил, что хочет стать частью русской культуры.

Читать полностью

Новости