Сотовый оператор "Теле 2" планирует провести ребрендинг до конца текущего года. В прошлом году "Теле 2" стала российской компанией после того, как в марте 2023 года скандинавский сотовый оператор продал акции российской дочки российской компании ВТБ.

Российский "Теле 2" решил отказаться от шведского бренда и не будет продлевать контракт на его использование сроком на 10 лет. Лицензия Tele2 AB в текущем году истекает.

Компания проведет ребрендинг, однако новое позиционирование бренда и его айдентика будут максимально адаптированы к прежнему образу "Теле 2". Компания "стремилась сохранить преемственность с прежним брендом", говорится в сообщении для СМИ.