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Сотовый оператор
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:19

Сотовый оператор "Теле 2" проведет ребрендинг до конца года

Сотовый оператор "Теле 2" планирует провести ребрендинг до конца текущего года. В прошлом году "Теле 2" стала российской компанией после того, как в марте 2023 года скандинавский сотовый оператор продал акции российской дочки российской компании ВТБ.

Российский "Теле 2" решил отказаться от шведского бренда и не будет продлевать контракт на его использование сроком на 10 лет. Лицензия Tele2 AB в текущем году истекает.

Компания проведет ребрендинг, однако новое позиционирование бренда и его айдентика будут максимально адаптированы к прежнему образу "Теле 2". Компания "стремилась сохранить преемственность с прежним брендом", говорится в сообщении для СМИ.

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