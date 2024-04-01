Сотовый оператор "Теле 2" планирует провести ребрендинг до конца текущего года. В прошлом году "Теле 2" стала российской компанией после того, как в марте 2023 года скандинавский сотовый оператор продал акции российской дочки российской компании ВТБ.
Российский "Теле 2" решил отказаться от шведского бренда и не будет продлевать контракт на его использование сроком на 10 лет. Лицензия Tele2 AB в текущем году истекает.
Компания проведет ребрендинг, однако новое позиционирование бренда и его айдентика будут максимально адаптированы к прежнему образу "Теле 2". Компания "стремилась сохранить преемственность с прежним брендом", говорится в сообщении для СМИ.
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Дело против Урсулы фон дер Ляйен передано прокурорам Евросоюза
Следствием зафиксированы факты "вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов".
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Срок исполнения поручения президента России поставлен на начало лета — 1 июня, контроль за ним возложено на председателя правительства РФ Михаила Мишустина.В России продлили льготную ипотеку для семей с детьми до 6 лет. Теперь она будет действовать до 2030 года. Ставка по этой программе не должна превышать 6%. Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте Кремля.
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Это следует из презентации "Итоги деятельности ФНС России" за 2023 год.