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Пристав арестовал счета физлиц по делу
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:27

Пристав арестовал счета физлиц по делу "Макфы" на 100 трлн. руб.

Активов на сумму 100 трлн. руб. арестовал судебный пристав-исполнитель по иску Генпрокуратуры у лиц, причастных к делу "Макфа". Речь идёт про родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В частности, арестованы счета зятя Белоусова и матери Юревича, а также других физических и юридических лиц.

Акции компаний "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "Смак", "Новая пятилетка", "Долговское", "Челябинскоблгаз", "Арком", "Каланчакский комбинат хлебопродуктов" также были арестованы центральным районным судом Челябинска в рамках иска Генпрокуратуры.

﻿Для сопоставления с суммой арестованных активов, СМИ приводят цифру, что доходы всего бюджета страны в текущем году, как ожидается составят только 35 трлн руб.



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