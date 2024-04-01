Активов на сумму 100 трлн. руб. арестовал судебный пристав-исполнитель по иску Генпрокуратуры у лиц, причастных к делу "Макфа". Речь идёт про родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В частности, арестованы счета зятя Белоусова и матери Юревича, а также других физических и юридических лиц.
Акции компаний "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "Смак", "Новая пятилетка", "Долговское", "Челябинскоблгаз", "Арком", "Каланчакский комбинат хлебопродуктов" также были арестованы центральным районным судом Челябинска в рамках иска Генпрокуратуры.
Для сопоставления с суммой арестованных активов, СМИ приводят цифру, что доходы всего бюджета страны в текущем году, как ожидается составят только 35 трлн руб.
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