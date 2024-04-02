Пророссийское подполье сообщает, что в центре Харькова фиксируется большое число азовцев. "Азов"* - это батальон наиболее радикальных националистов, выступающих на стороне ВСУ. Сообщается, что они сосредотачиваются в центре по вечерам и перемещаются по городу небольшими группами по 2-3 человека. ТАСС ссылается на представителя подполья Сергея Лебедева.
Ранее суд уже приговорил к пожизненному заключению боевика Азова Александра Сыкылынду, сообщает RT.
* "Азов" — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.
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