Пророссийское подполье сообщает, что в центре Харькова фиксируется большое число азовцев. "Азов"* - это батальон наиболее радикальных националистов, выступающих на стороне ВСУ. Сообщается, что они сосредотачиваются в центре по вечерам и перемещаются по городу небольшими группами по 2-3 человека. ТАСС ссылается на представителя подполья Сергея Лебедева.

Ранее суд уже приговорил к пожизненному заключению боевика Азова Александра Сыкылынду, сообщает RT.

* "Азов" — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.





