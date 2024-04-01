Министерство обороны Армении сообщило, что группа мобильных инструкторов из США прибыла в страну для обучения коллег по темам связей с общественностью и коммуникациям.

Однако это сотрудничество не означает, что Армения вступит в НАТО, как заявил министр иностранных дел этой страны Арарат Мирзоян. Тем не менее, военные из Армении уже принимают участие в операциях альянса в Афганистане и Косово.

Бывшая советская республика теперь настроена на сближение с официальным Брюсселем и Вашингтоном. Посол России в Армении Сергей Копыркин считает, что истинная цель действий США — внести раскол в отношения Москвы и Еревана.