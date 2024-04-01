Министерство обороны Армении сообщило, что группа мобильных инструкторов из США прибыла в страну для обучения коллег по темам связей с общественностью и коммуникациям.
Однако это сотрудничество не означает, что Армения вступит в НАТО, как заявил министр иностранных дел этой страны Арарат Мирзоян. Тем не менее, военные из Армении уже принимают участие в операциях альянса в Афганистане и Косово.
Бывшая советская республика теперь настроена на сближение с официальным Брюсселем и Вашингтоном. Посол России в Армении Сергей Копыркин считает, что истинная цель действий США — внести раскол в отношения Москвы и Еревана.
Виктору Орбану посоветовали "выступать с нейтральной позицией" касательно сотрудничества с Россией
Вера Юрова замглавы Еврокомиссии посоветовала Виктору Орбану не вести "двойную игру", "вести себя профессионально" и "выступать с нейтральной позицией".
Дело против Урсулы фон дер Ляйен передано прокурорам Евросоюза
Следствием зафиксированы факты "вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов".
Любимова заявила, что в местах проведения массовых мероприятий усилены меры безопасности
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в местах проведения большинства мероприятий, носящих массовый характер, усилены меры безопасности.
"Крокус" подвергнут серьезным проверкам касательно состояния здания в плане пожарной безопасности и систем предотвращения огня
В подразделениях ГУ МЧС по Московской области начнутся проверки касательно состояния здания "Крокус Сити Холл". Здание входит в категорию тех объектов, которое имеют массовый и общественный характер. Проверки в подобных помещениях проводятся ежегодно. Осмотру подлежит все: от системы пожарной безопасности до дополнительных входов и выходов.